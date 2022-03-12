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    18:10, 11 Март 2022 | GMT +6

    Двух иностранцев спасли на трассе в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские спасли двух иностранцев, которые чуть не отравились угарным газом в автомашине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    9 марта двое граждан республики Таджикистана на своей автомашине «ГАЗель» выехали из Актобе в приграничный пост Алимбетовка. Поскольку пересечь границу им не удалось, молодые люди решили вернуться в Актобе, где их ждал родственник. На обратном пути связь с путниками прервалась. Ветер в степи усиливался, мороз крепчал. Взволнованный родственник позвонил на телефон 102.

    «Экипажи роты патрульной полиции немедленно выехали в данном направлении на поиски без вести пропавших. В полночь, на двенадцатом километре автодороги «Северный обход» на парковке кемпинга «Исламбулак» полицейские обнаружили данную автомашину. Водитель и пассажир находились внутри и засыпали в результате отравления угарным газом. Полицейские вытащили пострадавших из машины, оказали первую медицинскую помощь, вызвали медиков. По приезду медиков помогли погрузить одного из пострадавших в скорую, а второго посадили в служебную автомашину и доставили в медицинское учреждение. На данный момент иностранцы госпитализированы в реанимационное отделение», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Департамент полиции предупреждает, что при ночевке в машине желательно периодически прогревать салон и глушить мотор на время сна. При длительном пребывании в машине с работающим двигателем ориентировать автомобиль выхлопной трубой по ветру, чтобы газы сразу уносились в сторону от авто.


    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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