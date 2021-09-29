РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:02, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Двух иностранцев с патронами задержали в аэропорту Алматы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 сентября транспортными полицейскими задержаны 64-летний мужчина и 43-летняя женщина, оба граждане Германии, прилетевшие в Казахстан авиарейсом сообщением «Алматы-Франкфурт». При досмотре у них обнаружены патроны калибра 30-06 мм и 300 мм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте МВД РК.

    «В отношении задержанных сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы составлены административные протоколы по ст.484 ч.1 КоАП РК (Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему лицами, имеющими разрешение органов внутренних дел на хранение, хранение и ношение оружия). Наложен административный штраф в размере 10 МРП каждому (29170 тг)», - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

    Кроме того, в тот же день в аэропорту г. Алматы также был задержан житель Алматинской области 1979 года рождения, который пытался зайти на борт воздушного судна, летевшего в г. Нур-Султан, с электрошокером.

    По данному факту составлен административный протокол по ст.482 ч.1 КоАП РК (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия).

    В настоящее время по изъятому предмету назначена судебно-электротехническая экспертиза.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Аэропорт Общество Алматы для mail.ru Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!