Двух иностранцев с патронами задержали в аэропорту Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 сентября транспортными полицейскими задержаны 64-летний мужчина и 43-летняя женщина, оба граждане Германии, прилетевшие в Казахстан авиарейсом сообщением «Алматы-Франкфурт». При досмотре у них обнаружены патроны калибра 30-06 мм и 300 мм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте МВД РК.

«В отношении задержанных сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы составлены административные протоколы по ст.484 ч.1 КоАП РК (Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему лицами, имеющими разрешение органов внутренних дел на хранение, хранение и ношение оружия). Наложен административный штраф в размере 10 МРП каждому (29170 тг)», - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Кроме того, в тот же день в аэропорту г. Алматы также был задержан житель Алматинской области 1979 года рождения, который пытался зайти на борт воздушного судна, летевшего в г. Нур-Султан, с электрошокером.

По данному факту составлен административный протокол по ст.482 ч.1 КоАП РК (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия).

В настоящее время по изъятому предмету назначена судебно-электротехническая экспертиза.