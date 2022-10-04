РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:52, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Двух иностранцев ограбили в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двое иностранцев пострадали от рук грабителей в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С заявлением в полицию обратились двое иностранных граждан. Молодые люди рассказали, что стали жертвами грабителей. Двое неизвестных напали на них и отобрали 80 тысяч тенге. Как рассказали потерпевшие, они находились в одном из торговых домов центра города. Мужчины вышли из магазина около 22 часов. К ним подошли двое парней, которые стали угрожать и требовать деньги.

    Сотрудники полиции в течение нескольких часов задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители города Костаная в возрасте 21 и 18 лет. В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж».



    Теги:
    Костанай Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК Закон и право
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!