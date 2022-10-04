Двух иностранцев ограбили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двое иностранцев пострадали от рук грабителей в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились двое иностранных граждан. Молодые люди рассказали, что стали жертвами грабителей. Двое неизвестных напали на них и отобрали 80 тысяч тенге. Как рассказали потерпевшие, они находились в одном из торговых домов центра города. Мужчины вышли из магазина около 22 часов. К ним подошли двое парней, которые стали угрожать и требовать деньги.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители города Костаная в возрасте 21 и 18 лет. В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж».



