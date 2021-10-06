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    18:53, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двух гражданок Тайланда выдворили за пределы Казахстана

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    Две гражданки Тайланда выдворены за пределы Казахстана за нарушение миграционного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Две гражданки Королевства Тайланд оказывали услуги оздоровительного массажа по тайскому методу в одном из спа-салонов города Костаная. При этом они не узаконили порядок пребывания для работы в Казахстане. Факт незаконного осуществления трудовой деятельности был выявлен сотрудниками миграционной службы ДП Костанайской области. За нарушения миграционного законодательства, решением суда областного центра нарушительницы подвергнуты административному выдворению за пределы Казахстана, с ограничением въезда в страну сроком на 5 лет. При этом, принимающая сторона также понесла ответственность.

    «С начала года сотрудниками полиции были неоднократно проведены оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления иностранных граждан, нарушающих режим пребывания на территории страны и незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Всего за 9 месяцев 2021 года за нарушение миграционного законодательства выдворено 45 иностранных граждан», – резюмировал начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.


    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Костанайская область Общество мигранты Правоохранительные органы
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