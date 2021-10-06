Двух гражданок Тайланда выдворили за пределы Казахстана

Две гражданки Тайланда выдворены за пределы Казахстана за нарушение миграционного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Две гражданки Королевства Тайланд оказывали услуги оздоровительного массажа по тайскому методу в одном из спа-салонов города Костаная. При этом они не узаконили порядок пребывания для работы в Казахстане. Факт незаконного осуществления трудовой деятельности был выявлен сотрудниками миграционной службы ДП Костанайской области. За нарушения миграционного законодательства, решением суда областного центра нарушительницы подвергнуты административному выдворению за пределы Казахстана, с ограничением въезда в страну сроком на 5 лет. При этом, принимающая сторона также понесла ответственность.

«С начала года сотрудниками полиции были неоднократно проведены оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления иностранных граждан, нарушающих режим пребывания на территории страны и незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Всего за 9 месяцев 2021 года за нарушение миграционного законодательства выдворено 45 иностранных граждан», – резюмировал начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.