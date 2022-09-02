Двух граждан Узбекистана выдворили из Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В конце августа во время проведения рейдовых мероприятий сотрудники миграционной службы Зайсанского отдела полиции проверяли рынки, места проживания временно и постоянно проживающих иностранных граждан, а также строительные объекты. В одном из дворов Зайсана полицейские выявили двух граждан Узбекистана, которые неопределенное время проживали на территории области без разрешения на временное проживание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

«За указанное нарушение иностранцы привлечены к административной ответственности по части четвертой статьи 517 КРК об АП в виде выдворения за пределы Республики Казахстан», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМС Ринат Шкибаев.

Подобный случай произошел и в районе Алтай.

Сотрудники миграционной службы во время подворного обхода выяснили, что девять узбекистанцев проживают в районе Алтай без соответствующего разрешения.

В отношении указанных иностранцев составлены административные протоколы по пункту первому части третьей статьи 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения», санкция которой предусматривает административное взыскание в виде «предупреждения».

«Миграционная служба ДП ВКО напоминает, что после получения разрешения на осуществление трудовой деятельности в ЦОНе, необходимо оформить и разрешение на временное проживание в РК», - говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.