+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -8 °С
USD 382.99 EUR 425.85
RUB 6.15 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Двух граждан Турции спасли на трассе в непогоду в Акмолинской области

23 Декабря 2019 13:01
Поделиться:
Двух граждан Турции спасли на трассе в непогоду в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области две грузовые автомашины, которыми управляли граждане Турции, были спасены с трассы из снежного перемета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Новости по теме

70 пассажиров вызволили из снежных заторов на перевале Кордай в Жамбылской области
Спасатели из Аксу помогли иностранным пассажирам сломавшейся на трассе легковушки Дед Мороз и Снегурочка посетили места подледной рыбалки в ВКО В СКО спасатели предупредили об опасности выхода на лед

По информации ведомства, 22 декабря в 14:09 на 89-м км автодороги «Жаксы-Державинск» была произведена отбуксировка из снежного перемета двух грузовых автомобилей, за рулем которых находились граждане Турции.

«Нам сообщили, что на границе Жаркаинского и Жаксынского районов застряли две фуры, груженые техникой. Управляли фурами два гражданина Турции. Они перепутали дорогу, ехали в Нур-Султан и на развилке повернули не туда. В буран они застряли в перемете», - рассказал начальник ОЧС Жаксынского района Манат Бегалин.

В спасательной операции участвовали сотрудники ДЧС, департамента полиции и местные исполнительные органы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Турция,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив