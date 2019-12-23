-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Двух граждан Турции спасли на трассе в непогоду в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области две грузовые автомашины, которыми управляли граждане Турции, были спасены с трассы из снежного перемета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
По информации ведомства, 22 декабря в 14:09 на 89-м км автодороги «Жаксы-Державинск» была произведена отбуксировка из снежного перемета двух грузовых автомобилей, за рулем которых находились граждане Турции.
«Нам сообщили, что на границе Жаркаинского и Жаксынского районов застряли две фуры, груженые техникой. Управляли фурами два гражданина Турции. Они перепутали дорогу, ехали в Нур-Султан и на развилке повернули не туда. В буран они застряли в перемете», - рассказал начальник ОЧС Жаксынского района Манат Бегалин.
В спасательной операции участвовали сотрудники ДЧС, департамента полиции и местные исполнительные органы.
- Миллионный ущерб причинили владельцам скота барымтачи в Акмолинской области
- Кокшетауская мошенница предлагала трудоустройство в Норвегии
- Мужчина погиб от отравления выхлопными газами в Акмолинской области
- В 25 мобильных пунктах принимают граждан акмолинские полицейские
- Свыше 300 млн тенге выделят на ремонт Акмолинского областного перинатального центра
- Казахстан ратифицировал Соглашение о военном сотрудничестве с Турцией
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана