Двух граждан Турции спасли на трассе в непогоду в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области две грузовые автомашины, которыми управляли граждане Турции, были спасены с трассы из снежного перемета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, 22 декабря в 14:09 на 89-м км автодороги «Жаксы-Державинск» была произведена отбуксировка из снежного перемета двух грузовых автомобилей, за рулем которых находились граждане Турции.

«Нам сообщили, что на границе Жаркаинского и Жаксынского районов застряли две фуры, груженые техникой. Управляли фурами два гражданина Турции. Они перепутали дорогу, ехали в Нур-Султан и на развилке повернули не туда. В буран они застряли в перемете», - рассказал начальник ОЧС Жаксынского района Манат Бегалин.

В спасательной операции участвовали сотрудники ДЧС, департамента полиции и местные исполнительные органы.