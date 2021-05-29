Двух граждан с пистолетом и боеприпасами задержали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для предупреждения и пресечения преступлений с применением огнестрельного оружия и осуществления государственного контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории города Нур-Султана проводится оперативно-профилактическое мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Организована проверка владельцев гражданского, служебного оружия. Проводятся мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

За 11 дней ОПМ проверено более 6,5 тысячи владельцев оружия, выявлено 65 фактов нарушения хранения и ношения, 63 факта нарушения порядка регистрации оружия. 128 владельцев привлечены к административной ответственности. За нарушение правил оборота оружия изъято 200 единиц зарегистрированного оружия. Из оборота изъято 12 единиц незаконно хранящегося оружия и 61 патрон к нарезному оружию.

При проведении рейда сотрудники по улице Карталы для проверки документов остановили 55-летнего мужчину. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные предметы, он пояснил, что у него в сумке находятся патроны. В ходе личного досмотра сотрудники обнаружили 61 патрон. Установлено, что патроны являются боеприпасами к охотничьему спортивному нарезному оружию калибра 5,6 мм и пригодны к стрельбе. Мужчина пояснил, что патроны хранились в его доме в городе Степногорске и он привез их в столицу.

В этот же день полицейские остановили подозрительного мужчину, у которого изъяли травматический пистолет. Установлено, что это бесствольный пистолет «МР-461 Стражник» производства России. Оружие относится к категории бесствольного огнестрельного оружия с возможностью стрельбы патронами травматического, газового и светозвукового действия.

По данному факту в отношении задержанных граждан за незаконное хранение, перевозку, ношение оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.