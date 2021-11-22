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    10:19, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Двух граждан Египта задержали в Петропавловске за незаконное пересечение границы РК

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    ПЕИРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали двух граждан Египта за незаконное пересечение Государственной границы РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Петропавловск в ходе проверки пассажиров пассажирского поезда сообщением «Алматы-Петропавловск» на железнодорожном вокзале станции Петропавловск в комнату полиции доставлены двое мужчин.

    По результатам проверки личности доставленных лиц установлено, что они являются гражданами Египта в возрасте 21 и 28 лет, которые незаконно пересекли государственную границу Республики Казахстан.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч.1 ст. 392 Уголовного Кодекса Республики Казахстан « Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК» .

    Проводится расследование.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Транспорт
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