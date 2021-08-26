Двух грабителей задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичными полицейскими в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержан второй подозреваемый по факту ограбления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее двое подозреваемых около 20.30 часов по улице Ауэзова дерзко избили и отобрали сотовый телефон, банковскую карту у 34-летнего жителя столицы. Один из подозреваемых был задержан участковым инспектором полиции по «горячим следам» в ходе обхода административного участка.

Незамедлительно прибыв на место, он заметил, как убегают двое парней. Оценив ситуацию, он мгновенно бросился их догонять. Подозреваемые убегали в сторону проспекта Республики. Полицейскому удалось поймать одного из них. Применив боевые приемы и обладая хорошими физическими данными, участковый повалил на землю злоумышленника и надел на него наручники.

Второй подозреваемый был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Алматы. Им оказался 24-летний житель столицы, ранее судимый. Задержанный водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.











































