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Двух экс-бухгалтеров ТОО подозревают в растрате 14 млн тенге в Акмолинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Мая 2023, 09:34
Двух экс-бухгалтеров ТОО подозревают в растрате 14 млн тенге в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух бывших сотрудниц ТОО подозревают в растрате 14 млн тенге в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение от представителя одного из местных ТОО о том, что при проверке финансовых документов в организации была выявлена недостача 14 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены две 36-летние женщины, которые ранее работали бухгалтерами рганизации. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Следственные действия продолжаются.


Акмолинская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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