Двух детей спасли на искусственном водоеме в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Двух детей спасли на искусственном водоеме в Уральске, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, происшествие произошло вчера в поселке Желаево, относящемся к городу Уральску.

Информация о том, что двое детей самостоятельно вплавь добрались до участка земли посреди водоема, а теперь не могут вернуться обратно, поступила в ДЧС в 16.12.

На место происшествия незамедлительно были отправлены четыре спасателя, 1 единица техники и плавсредство. В 17.00 дети 2005 и 2006 годов рождения были доставлены на берег.

В последние дни в Уральске стоит сильная жара. Столбики термометра поднимались до 34-35 градусов. По этой причине люди спешат окунуться в воду.