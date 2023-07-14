Двух детей спасли из горящего дома акмолинские полицейские

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вечером 13 июля экипаж автопатруля ДП Акмолинской областив районе железнодорожных дач заметил возгорание дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Автопатруль «Тулпар-603» батальона патрульной полиции в составе Данияра Сакупова и Руслана Каскулакова около 18.00 часов заметил возгорание дома.

Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия и первыми из экстренных служб прибыли на место», - говорится в сообщении.

По показаниям очевидцев, из-за ветра и небольшого расстояния между строениями, огонь быстро охватил половину дома и уже распространялся на баню, а также в считанные минуты мог охватить дачи, находившиеся по соседству.

Возле горящего дома, охваченная паникой и страхом, находилась женщина, которая сообщила полицейским о том, что там находятся дети.

Руслан Каскулаков незамедлительно бросился внутрь, где в одной из комнат обнаружил двух плачущих детей – мальчика и девочку примерно 3-х и 5-ти лет – и вынес детей наружу.

В это же время, его напарник Данияр Сакупов извлек из соседнего дома три газовых баллона. Кроме того, полицейские и очевидцы вручную выкатили автомобиль из гаража горящего дома, который также мог загореться.

На месте происшествия работал пожарный расчет ДЧС.