Двух детей сбил пьяный водитель в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подростка и 2-летнего ребёнка сбил нетрезвый водитель в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«29 августа в 22:20 возле дома 110 по улице Абая в городе Павлодаре 32-летний водитель автомашины «Хонда Пилот», не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную автомашину «КИА». В результате ДТП пассажиры автомашины «КИА» 2006 и 2019 годов рождения с различными травмами госпитализированы», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
Водитель «Хонды Пилот» находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени, добавил Ж. Каиров. По данным правоохранительных органов, машина водворена на штрафную стоянку. В отношении водителя начато досудебное расследование.
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