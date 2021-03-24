Двух дальнобойщиков насмерть придавила фура в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде во время ремонта грузового автомобиля погибли двое мужчин. Их придавило кузовом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Смертельный случай произошёл на грузовом шиномонтаже по улице Бытовая города Караганды. Двое мужчин ремонтировали автомобиль, меняли пневмоподушку. Вдруг машина опустилась и зажала водителей. Мужчины скончались на месте.

«20 марта в Караганде на открытой стоянке грузовых автомобилей по улице Бытовая при проведении ремонтных работ остались зажатыми под машиной двое мужчин. Скорая констатировала смерть», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.