Двух чиновников облакимата подозревают в коррупции в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заместителей руководителей двух управлений подозревают в коррупционных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом сообщил на брифинге руководитель антикоррупционной службы региона Ернар Баянгазин. По его словам, дела переданы в суд. Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог подозревается в получении взятки за общее покровительство. Заместитель руководителя управления финансов – в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.
«По управлению финансов речь идет о сумме около 0,5 млрд тенге, которые уже возвращены в областной бюджет. Материалы находятся в суде. Фамилии мы пока не имеем права озвучивать», - сказал Е. Баянгазин.
Если вина подозреваемых будет доказана, то руководители управлений должны будут в течение 10 дней после объявления приговора подать прошение об отставке. Принимать его или нет – решать вышестоящему начальству.
«Если выяснится, что руководитель принимал действенное участие в изобличении, помогал следствию либо от него не зависело совершение этого преступления, и повлиять он не мог, то тогда решение будет принято дифференцированно. Оголтело приниматься решение не будет», - сказал Е. Баянгазин.
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