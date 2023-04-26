Двух чиновников наказали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Карагандинской области установила факты нарушения в работе двух госслужащих. В результате оба чиновника привлечены к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области Антикоррупционной службой был выявлен факт воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны заместителя руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

«Установлено, что предприятие в связи с истечением срока действия лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых обратилось в управление для продления срока действия указанной лицензии. При этом, предприятие надлежащим образом исполняло финансовые и контрактные обязательства. Однако заместителем руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области предприятию необоснованно было отказано», - сообщили в антикорре.

В суде было установлено, что своими действиями заместитель руководителя Управления явно воспрепятствовал занятию предпринимательской деятельности предприятию. В связи с чем, он был привлечен к административной ответственности по ст.173 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

Также сотрудники Антикоррупционной службы по Карагандинской области установили факт занятия предпринимательской деятельностью руководителем филиала РГП, который зарегистрировав ИП и являясь учредителем ТОО, заключал договора о государственных закупках на оказание услуг.

«Руководитель филиала РГП привлечен к административной ответственности по ст.154 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за занятие предпринимательской деятельностью. Штраф уплачен в полном объеме», - добавили в Антикоррупционной службе.

Согласно Закона РК «О противодействии коррупции» лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрещается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.