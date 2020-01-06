Двух человек спасли сотрудники спасательной службы Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Тяжело больную женщину с отдаленного района доставили в больницу спасатели Карагандинской области. Также спасатели нашли заблудившегося в степи мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».
4 января спасателям города Сатпаев поступило сообщение о том, что бригада скорой медицинской помощи из-за снежных заносов не может доехать до места вызова. 71-летней жительнице села Шампай требовалась неотложная помощь. Они на снегоболотоходе «Трэкол» доставили фельдшеров в село Шампай, которыми после осмотра женщины было принято решение о ее госпитализации. Женщина была оперативно доставлена в Сатпаев, где была госпитализирована в медучреждение.
Еще одна спасательная операция была проведена в Улытауском районе.
5 января поступило сообщение о пропаже местного жителя зимовки Кыпшакбай Каракенгирского сельского округа.
В этот же день мужчина выехал на лошади за скотом и не вернулся. На проведение поисково-спасательных работ были направлены спасатели на снегоболотоходе, сотрудники акимата и местные жители.
В 13:30 пропавший был обнаружен примерно в 20 км от своей зимовки. В медицинской помощи он не нуждался. Выяснилось, что мужчина потерял ориентир из-за тумана и не мог своевременно добраться до дома.
Спасатели напоминают об опасности зимнего периода. Рекомендуется при ухудшении метеоусловий воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния.
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