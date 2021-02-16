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    21:19, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Двух человек спасли при пожаре в  Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске произошел пожар в многоквартирном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что 15 февраля по улице Менделеева произошел пожар в квартире трехэтажного жилого дома. Прибывшие на место возгорания огнеборцы проникли в задымленное помещение и обнаружили 57-летнего мужчину и 92-летнюю женщину, которых незамедлительно вывели на улицу и передали медикам центра медицины катастроф. Врачи, осмотрев жителей, установили, что жизни спасенным ничего не угрожает.

    Пожар был ликвидирован на площади 1 кв.м. Как оказалось, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем владельцев квартиры.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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