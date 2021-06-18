Двух человек сбил на пешеходном переходе молодой водитель в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На одной из центральных улиц Караганды водитель легкового авто сбил женщину и девушку на пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети, на страницах популярных пабликов Караганды выложили видео с места ДТП , где водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов. От наезда пострадали 42-летняя женщина и 18-летняя девушка. Полиция задержала виновника аварии, 20-летнего парня, который был за рулем авто.

«16 июня, около 21 часа 30 минут, автомобиль «ВАЗ 2115» под управлением 20-летнего водителя двигался по проспекту Бухар-Жырау. Возле одного из кафе на нерегулируемом пешеходном переходе водитель данного транспортного средства совершил наезд на 42-летнюю женщину и девушку, которая шла рядом с ней. Пострадавших доставили в больницу», - сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области.

Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

«Поступила женщина 42 лет, с переломами нижних конечностей. Вторая пострадавшая 2003 года рождения поступила с переломом верхних конечностей. Обе госпитализированы в отделение экстренной травматологии. Состояние средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе ведомства.



