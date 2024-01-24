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    15:08, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Двух человек по факту создания финпирамиды задержали в Казахстане и ОАЭ

    уголовное дело
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В прошлом году по результатам проведенных оперативных мероприятий задержаны два человека на территории Казахстана и ОАЭ, которые были в розыске по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что работа по розыску, задержанию, экстрадиции разыскиваемых лиц на территории зарубежных стран проводится через Генеральную прокуратуру, в соответствии с договорами, конвенциями на основе принципа взаимности.

    - Кроме того, розыск лиц, скрывающихся на территории ближнего зарубежья осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья, в том числе с Национальным центральным бюро интерпола в Республике Казахстан. В 2023 году по результатам проведенных оперативных мероприятий задержано два человека (на территории РК и ОАЭ), разыскиваемые по статье 217 Уголовного кодекса РК, - сообщили в АФМ в ответе на запрос агентства.

    За 12 месяцев 2023 года было зарегистировано 71 уголовное дело по фактам создания и рукооводства финансовой пирамидой. В отношении 35 проектов состоялись приговоры суда.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Арабские эмираты Суды Финансовая пирамида
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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