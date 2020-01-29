Двух человек осудили по делу о гибели мужчины возле кафе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту гибели 28-летнего мужчины возле одного из кафе города в августе прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , в ночь с 3 на 4 августа возле кафе в микрорайоне Черемушки скончался молодой человек. Тогда в департаменте полиции отмечали, что причиной смерти стали полученные им телесные повреждения. Проводилось досудебное расследование по уголовным статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Хулиганство».

По информации пресс-службы Северо-Казахстанского областного суда, на скамье подсудимых оказались два человека: Қажмұрат Аюп и Акимбай Садибеков.

Из материалов дела следует, что в ночь с 3 на 4 августа 2019 года на танцевальной площадке кафе между подсудимыми и ранее им незнакомым Трубниковым возник конфликт, после чего Садибеков вывел потерпевшего на улицу. На крыльце заведения Садибеков нанес удары рукой в область лица Трубникова.

«Далее подсудимый Аюп, увидев происходящее, отвёл потерпевшего за здание ресторана, где путем нанесения ударов причинил ему тяжкий вред здоровью. В результате от полученных повреждений потерпевший Трубников скончался на месте совершения преступления. Подсудимый Садибеков и Аюп признали вину только в совершении хулиганства, без группы лиц, совершение ими умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшее его смерть по неосторожности – отрицали», - говорится в материалах дела.

Приговором суда Садибеков признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи «Хулиганство», и оправдан в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, за отсутствием состава уголовного правонарушения. Между тем, Аюп оправдан в совершении хулиганства и признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное из хулиганских побуждений.

«Суд с учетом мнения потерпевших, просивших назначить наказание по всей строгости, с принятием во внимание наличия у подсудимых малолетних детей и отсутствия у них судимости, назначил наказание в виде лишения свободы. Подсудимому Садибекову назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, подсудимому Аюп – в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности», - сообщили в пресс-службе.

Судом принято решение о частичном удовлетворении исковых требований за причиненный моральный вред в размере 3 млн тенге и материального вреда в размере заявленных требований в пользу потерпевшей Трубниковой, которые взысканы с виновного Аюп.

Приговор суда не вступил в законную силу.



