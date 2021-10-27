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    19:00, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двух братьев потеряли в Павлодарской области: второй найден мёртвым

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области найден труп второго пропавшего брата. Тело обнаружено в степи в 25 километрах от села Акжол, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 октября в 16:20 в 25 километрах от села Акжол, в степной зоне, обнаружен труп второго брата 1985 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Напомним, 19 октября в полицию города Аксу с заявлением обратилась жительница Экибастуза по факту безвестного исчезновения своих двух братьев. 25 октября обнаружили труп одного из братьев. По результатам экспертизы причина смерти - переохлаждение организма.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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