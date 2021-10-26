Двух братьев потеряли в Павлодарской области: один найден мёртвым

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области исчезли два брата: труп одного из них нашли в степи. О пропаже полицейским города Аксу сообщила их сестра, живущая в Экибастузе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«19 октября в полицию города Аксу с заявлением обратилась жительница Экибастуза по факту безвестного исчезновения своих двух братьев», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Как оказалось, 5 октября, около 17:00, братья, 1967 и 1985 годов рождения, ушли с отгонной точки, принадлежащей одному из КХ, расположенной вблизи села Акжол, и до сих пор их местонахождение не было известно. Сразу был ориентирован весь личный состав полиции и приграничных регионов. Создана оперативно-поисковая группа. Поиски идут совместно с волонтёрами.

«Вечером 25 октября в степном массиве, в 20 километрах от отгонной точки, обнаружен труп одного из братьев, 1967 года рождения без признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой предварительная причина смерти - переохлаждение организма», - констатировали в полиции.

Поиски второго брата, 1985 года рождения, совместно с волонтёрскими организациями Павлодарской области продолжаются.