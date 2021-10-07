Двух братьев-подростков разыскивают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области двое 15-летних подростков ушли из дома и не вернулись. В полицию обратилась мать одного из них, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«6 октября 2021 года на пульт «102» поступило сообщение от 38-летней жительницы поселок Заречный о том, что ее 15-летний сын Данил Гирин и 15-летний племянник Станислав Воронов ушли из дома 3 октября и до настоящего времени не вернулись. По данному факту полицией начаты оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировки направлены во все районы области»,- прокомментировали в департаменте полиции.

Данил Гирин был одет во все черное – куртку, брюки и кроссовки. Станислав Воронов одет в голубую ветровку, черную кепку и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, сообщить по телефону 102.