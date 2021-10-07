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    18:33, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двух братьев-подростков разыскивают в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области двое 15-летних подростков ушли из дома и не вернулись. В полицию обратилась мать одного из них, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 октября 2021 года на пульт «102» поступило сообщение от 38-летней жительницы поселок Заречный о том, что ее 15-летний сын Данил Гирин и 15-летний племянник Станислав Воронов ушли из дома 3 октября и до настоящего времени не вернулись. По данному факту полицией начаты оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировки направлены во все районы области»,- прокомментировали в департаменте полиции.

    Данил Гирин был одет во все черное – куртку, брюки и кроссовки. Станислав Воронов одет в голубую ветровку, черную кепку и черные кроссовки.

    Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, сообщить по телефону 102.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия Правоохранительные органы
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