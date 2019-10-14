Двух браконьеров задержали в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жителей Карагандинской области, подстреливших трех косуль, задержали сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» на территории Актогайского района, в 20 км от села Нарманбет, сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области задержана автомашина марки «Нива шевроле» с подложными госномерами. В автомобиле находились двое мужчин, в возрасте 39 и 40 лет.
В багажном отсеке «Нивы» полицейские обнаружили три туши животных, предположительно косуль. Каких-либо разрешительных документов на провоз или приобретение такого груза у задержанных не имелось.
«На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции Актогайского района. Также в ходе осмотра в багажном отсеке автомашины марки «Нива шевроле» обнаружены две единицы гладкоствольного оружия 12-го калибра», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
Данный факт зарегистрирован в полиции по ст. 337 УК РК, проводится расследование.
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