КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Двух браконьеров задержали на озере Балхаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники отдела полиции Актогайского района Карагандинской области совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Защитим природу».

Вечером того же дня участники рейда обратили внимание на автомобиль УАЗ, находившийся на льду озера Балхаш. Это вызвало подозрение – кто-то занимался незаконным подледным ловом.

Полицейские задержали двух мужчин, которые пытались избавиться от рыболовных снастей. Браконьерами оказались жители города Балхаша в возрасте 41 года и 43 лет. Во время осмотра транспортного средства злоумышленников, правоохранители обнаружили несколько мешков с рыбой различных видов. Ущерб составил более 300 тысяч тенге.

Также сотрудники отдела полиции города Балхаш Карагандинской области на берегу озера Балхаш вблизи одного из населенных пунктов задержали 37-летнего мужчину. У него изъято два мешка свежей рыбы. Сумма ущерба составила около 300 тысяч тенге. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Ведутся расследования.

