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Двух браконьеров с сетями задержали в Акмолинской области

10 Августа 2021 20:34
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Двух браконьеров с сетями задержали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 80 кг карпа и шесть сетей из синтетического моноволокна изъяли у двух браконьеров в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, во время рейда в Зерендинском районе на озере Мырзакульсор полицейскими были задержаны жители города Кокшетау и города Тайынши Северо-Казахстанской области. У браконьеров было изъято 80 килограмм карпа и шесть сетей общей длиной 420 метров, изготовленных из синтетического моноволокна.

«Согласно Правилам рыболовства, действующим на территории РК, не допускается рыболовство с использованием «китайских» сетей, то есть сетей из синтетического моноволокна. В настоящее время по данному факту составлен административный протокол КРКоАП по ч. 3 ст. 383 «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных», - рассказали в ведомстве.

Напомним, с 3 по 9 августа в Акмолинской области проводилось ОПМ «Браконьер». В целом, за семь дней операции выявлено 228 административных правонарушений и 1 уголовный проступок. Из этого числа по ст. 382 КРКоАП к административной ответственности за незаконную охоту и нарушения правил охоты привлечено 144 правонарушителя. По ст. 383 КРКоАП за незаконную добычу водных животных и нарушение правил рыболовства составлено 76 административных материалов. Выявлено 8 правонарушений по ст.381-1 КРКоАП «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников», также возбуждено уголовное дело по ст.337 УК за незаконную охоту на особоохраняемой природной территории.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Экология   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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