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Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

23 Августа 2020 13:22
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Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

МАГАС. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Два участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики, передает МИА «Казинформ».

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«В ходе спецоперации ликвидированы двое», - сказал собеседник агентства.

По словам источника, активная фаза боестолкновения в зоне проведения контртеррористической операции завершена. По его данным, оно происходило в жилой зоне ближе к окраине села. Территория оцеплена.

Ранее сообщалось, что в зоне контртеррорисстической операции в Ингушетии ведется перестрелка. Режим контртеррористической операции был введен утром в воскресенье в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии.


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