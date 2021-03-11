ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Двух беременных женщин помогли доставить в больницу жамбылские спасатели. Медицинские работники поблагодарили спасателей Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, погодные условия в Жуалынском районе (сильная метель, ограничение видимости) привели к тому, что автомобиль скорой медицинской помощи, направлявшийся из села Кольтоган в районный центр, застрял по пути на трассе в снежном заносе. В автомобиле находились две беременные женщины.

«Спасатели пожарной части №7, оперативно отреагировав на сообщение о происшествии, выехали на автомобиле «ТРЭКОЛ» на место вызова и доставили беременных женщин и медицинских работников в районную больницу.

За оказанную помощь в критической ситуации по спасению застрявших в снежном заносе людей, за профессионализм пожарных-спасателей медицинские работники Жуалынской центральной районной больницы направили в адрес руководства ДЧС области благодарственное письмо.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области отметили, что в тот же день в Жуалынском районе спасатели спасли 29 человек, застрявших на трассе из-за погодных условий, и доставили в пункты обогрева. Также вытащили из снежных заносов несколько автомашин, оставшихся на дороге.

Отметим, что Жуалынский район Жамбылской области называют еще и «жамбылской Сибирью», поскольку зимой здесь сильные бураны, вьюги. Дороги заваливают огромные сугробы, и их порою даже не берутся расчищать из-за нулевой видимости и невероятно пронизывающих ветров.