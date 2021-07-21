Двух автоворов задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали двух автоворов в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В период с 19 по 23 июля на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В ночное время в поселке Заречный двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбив стекло, похитили из автомашины Lada 21115 автомагнитолу и аккумулятор. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил 82 тысячи тенге.

По видео полицейские установили приметы и путь следования мужчин. В отношении подозреваемых, которые признались в совершении кражи, возбуждено уголовное дело.













































Автомагнитола возвращена владельцу, аккумуляторную батарею они успели сбыть.