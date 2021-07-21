12:45, 21 Июль 2021 | GMT +6
Двух автоворов задержали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали двух автоворов в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В период с 19 по 23 июля на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
В ночное время в поселке Заречный двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбив стекло, похитили из автомашины Lada 21115 автомагнитолу и аккумулятор. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил 82 тысячи тенге.
По видео полицейские установили приметы и путь следования мужчин. В отношении подозреваемых, которые признались в совершении кражи, возбуждено уголовное дело.
Автомагнитола возвращена владельцу, аккумуляторную батарею они успели сбыть.