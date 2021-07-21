РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:45, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Двух автоворов задержали в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали двух автоворов в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 19 по 23 июля на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

    В ночное время в поселке Заречный двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбив стекло, похитили из автомашины Lada 21115 автомагнитолу и аккумулятор. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил 82 тысячи тенге.

    По видео полицейские установили приметы и путь следования мужчин. В отношении подозреваемых, которые признались в совершении кражи, возбуждено уголовное дело.












    Автомагнитола возвращена владельцу, аккумуляторную батарею они успели сбыть.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!