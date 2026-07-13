Двух астанчан оштрафовали за разведение костров в нацпарке «Бурабай»

Двое жителей Астаны привлечены к административной ответственности за разведение костров на территории Государственного национального природного парка «Бурабай», передает Kazinform.

Нарушение выявлено в ходе совместных рейдовых мероприятий государственных инспекторов национального парка и сотрудников природоохранной полиции.

В национальном парке напоминают, что в пожароопасный период разведение костров и использование открытого огня вне специально оборудованных мест запрещено. За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа в отдельных случаях может достигать 100 МРП, что составляет порядка 430 тысяч тенге.

При этом для комфортного и безопасного отдыха посетителей на территории ГНПП «Бурабай» оборудовано 50 пикниковых зон. Они оснащены всем необходимым для приготовления пищи, и именно в этих местах разрешено использовать мангалы и готовить еду с соблюдением требований пожарной безопасности.

По итогам очередных совместных рейдов к административной ответственности привлечены 16 нарушителей.

В числе выявленных нарушений восемь фактов съезда транспортных средств с дорог общего пользования в лесной массив, пять фактов установки палаток вне специально оборудованных мест, один факт осуществления туристской деятельности без разрешительных документов, а также два факта нарушения требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах и распития алкоголя в общественных местах.

Одновременно сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и безопасность дорожного движения на территории курортной зоны. В ходе рейдов выявлено 80 нарушений ПДД, в том числе факты управления транспортными средствами без использования ремней безопасности, использования мобильных телефонов за рулем, нарушений правил проезда перекрестков и маневрирования, эксплуатации технически неисправных и переоборудованных автомобилей, управления транспортом без соответствующего права, а также случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, пресечены нарушения общественного порядка, включая нарушение тишины и приставание в общественных местах.

В Государственном национальном природном парке «Бурабай» продолжаются усиленные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодательства. Совместная работа государственных инспекторов и сотрудников полиции будет продолжена на протяжении всего сезона.

Контроль охватывает наиболее посещаемые природные территории, автомобильные маршруты и места массового отдыха. Основная цель проводимой работы — предупреждение нарушений, обеспечение безопасности посетителей и сохранение уникального природного наследия Бурабая.