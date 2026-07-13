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    Двух астанчан оштрафовали за разведение костров в нацпарке «Бурабай»

    Двое жителей Астаны привлечены к административной ответственности за разведение костров на территории Государственного национального природного парка «Бурабай», передает Kazinform.

    Государственный национальный природный парк «Бурабай»
    Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

    Нарушение выявлено в ходе совместных рейдовых мероприятий государственных инспекторов национального парка и сотрудников природоохранной полиции.

    В национальном парке напоминают, что в пожароопасный период разведение костров и использование открытого огня вне специально оборудованных мест запрещено. За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа в отдельных случаях может достигать 100 МРП, что составляет порядка 430 тысяч тенге.

    При этом для комфортного и безопасного отдыха посетителей на территории ГНПП «Бурабай» оборудовано 50 пикниковых зон. Они оснащены всем необходимым для приготовления пищи, и именно в этих местах разрешено использовать мангалы и готовить еду с соблюдением требований пожарной безопасности.

    По итогам очередных совместных рейдов к административной ответственности привлечены 16 нарушителей.

    В числе выявленных нарушений восемь фактов съезда транспортных средств с дорог общего пользования в лесной массив, пять фактов установки палаток вне специально оборудованных мест, один факт осуществления туристской деятельности без разрешительных документов, а также два факта нарушения требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах и распития алкоголя в общественных местах.

    Одновременно сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и безопасность дорожного движения на территории курортной зоны. В ходе рейдов выявлено 80 нарушений ПДД, в том числе факты управления транспортными средствами без использования ремней безопасности, использования мобильных телефонов за рулем, нарушений правил проезда перекрестков и маневрирования, эксплуатации технически неисправных и переоборудованных автомобилей, управления транспортом без соответствующего права, а также случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

    Кроме того, пресечены нарушения общественного порядка, включая нарушение тишины и приставание в общественных местах.

    В Государственном национальном природном парке «Бурабай» продолжаются усиленные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодательства. Совместная работа государственных инспекторов и сотрудников полиции будет продолжена на протяжении всего сезона.

    Контроль охватывает наиболее посещаемые природные территории, автомобильные маршруты и места массового отдыха. Основная цель проводимой работы — предупреждение нарушений, обеспечение безопасности посетителей и сохранение уникального природного наследия Бурабая.

    Нацпарк Бурабай Национальные природные парки УДП Нарушения Экология
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор