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Двух алматинцев задержали за хранение автомата в Талгаре

17 Января 2022 20:21
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Двух алматинцев задержали за хранение автомата в Талгаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двух алматинцев задержали за хранение автомата в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками полиции Талгарского района были задержаны жители города Алматы за незаконное хранение автомата Калашникова. Они доставлены в полицию и дают признательные показания.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники Талгарского РУП задержали 19 и 20-летнего жителей южной столицы. В ходе обыска у них был изъят автомат Калашникова и более 30 патронов. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное производство по ст.287 ч.3 УК РК. Задержанные водворены в ИВС», – резюмировал начальник Талгарского РУП Джамбулат Зиадин.

Полицейские напоминают, что при наличии какой-либо информации о местонахождении подозрительных лиц, либо оружия и боеприпасов, а также фото и видеоматериалы по указанным фактам, необходимо сообщить в call-центр департамента полиции Алматинской области на круглосуточную «горячую линию» по номерам: +7 (775) 726 58 28, +7 (702) 350 50 71, 8 (7282) 60-80-07, 60-80-08, либо в WhatsApp и Telegram на номер +7 (708) 427 25 80. Анонимность гарантируется.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Криминал  
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