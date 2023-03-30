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Двух алматинцев осудили за организацию азартных игр в TikTok

Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2023, 09:20
Двух алматинцев осудили за организацию азартных игр в TikTok

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ставки в TikTok за онлайн азартные игры с приемом денег и выдачи выигрыша через банковские переводы осуществляли жители Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети пресечена департаментом АФМ по городу Алматы.

«В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях организовали незаконный игорный бизнес в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге. Подсудимые, двое жителей Алматы признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы», - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Кроме того, как отметил Алибек Абдилов, в суде рассматривается дело в отношении 4-х лиц с аналогичными правонарушениями в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере.

Организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам Закона РК «Об игорном бизнесе», напомнили в ведомстве.


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