Двух акмолинцев задержали за вымогательство
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержаны двое подозреваемых в вымогательстве у 19-летнего жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 28 января в управление полиции города Кокшетау поступило заявление 19-летнего жителя областного центра, который сообщил о вымогательстве. Предварительно установлено, что 26 января малознакомые молодые люди требовали у заявителя денежные средства и сотовый телефон марки «iPhone-11». Сумма ущерба составила 350 тысяч тенге.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое подозреваемых, один из которых 23-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабёж, и 22-летний житель Астраханского района, также ранее судимый за аналогичное уголовное правонарушение. По признательным показаниям злоумышленников, телефон потерпевшего марки «iPhone-11» они заложили в одном из ломбардов города», - поделились в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.194 УК «Вымогательство». Подозреваемые находятся под стражей.
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