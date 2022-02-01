+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Двух акмолинцев задержали за вымогательство

1 Февраля 2022 17:00
Поделиться:
Двух акмолинцев задержали за вымогательство

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержаны двое подозреваемых в вымогательстве у 19-летнего жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения свободы обсудили в Сенате
Владельца спортивной секции в столице обокрал его «компаньон» Обратившуюся в суд акмолинку восстановили в очереди на социальное жилье Узбекистанец продавал взятые в аренду автомобили жителям столицы

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 28 января в управление полиции города Кокшетау поступило заявление 19-летнего жителя областного центра, который сообщил о вымогательстве. Предварительно установлено, что 26 января малознакомые молодые люди требовали у заявителя денежные средства и сотовый телефон марки «iPhone-11». Сумма ущерба составила 350 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое подозреваемых, один из которых 23-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабёж, и 22-летний житель Астраханского района, также ранее судимый за аналогичное уголовное правонарушение. По признательным показаниям злоумышленников, телефон потерпевшего марки «iPhone-11» они заложили в одном из ломбардов города», - поделились в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.194 УК «Вымогательство». Подозреваемые находятся под стражей.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения свободы обсудили в Сенате
Владельца спортивной секции в столице обокрал его «компаньон»
Обратившуюся в суд акмолинку восстановили в очереди на социальное жилье
Узбекистанец продавал взятые в аренду автомобили жителям столицы
Популярное
1 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
2 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
3 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
4 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
5 Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
6 Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Читайте также
В Нур-Султане задержаны лица, участвовавшие в январских беспорядках в других регионах
Из 32 членов казахстанской олимпийской команды – 28 «динамовцев»
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив