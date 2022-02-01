Двух акмолинцев задержали за вымогательство

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержаны двое подозреваемых в вымогательстве у 19-летнего жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 28 января в управление полиции города Кокшетау поступило заявление 19-летнего жителя областного центра, который сообщил о вымогательстве. Предварительно установлено, что 26 января малознакомые молодые люди требовали у заявителя денежные средства и сотовый телефон марки «iPhone-11». Сумма ущерба составила 350 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое подозреваемых, один из которых 23-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабёж, и 22-летний житель Астраханского района, также ранее судимый за аналогичное уголовное правонарушение. По признательным показаниям злоумышленников, телефон потерпевшего марки «iPhone-11» они заложили в одном из ломбардов города», - поделились в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.194 УК «Вымогательство». Подозреваемые находятся под стражей.