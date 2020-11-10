Двух акмолинцев задержали за незаконную охоту
БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Туша косули и два охотничьих ружья изъяты у двух жителей Щучинска, занимающихся незаконной охотой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками подразделений природоохранной полиции Бурабайского районного отдела полиции на территории охотхозяйства «Карагай» были задержаны двое жителей города Щучинска 30-ти и 38- ми лет, которые занимались незаконной охотой. У подозреваемых изъяты два охотничьих ружья 12-го калибра и туша косули.
«В настоящее время по данному делу возбуждено досудебное производство по статье «Незаконная охота». В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения - «Обязательство о явке», - добавили в полиции.
Напомним, с 12 октября по 11 ноября текущего года на территории Акмолинской области сотрудниками полиции проводится республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Браконьер».
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