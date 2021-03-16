Двугорбый верблюжонок родился в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У пары двугорбых верблюдов Алматинского зоопарка родился верблюжонок. Некоторым посетителям даже посчастливилось стать свидетелями этого рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в алматинском зоопарке, двугорбый верблюжонок появился на свет 8 марта.

Верблюды Арна и Аруна появились в Алматинском зоопарке в 2017 году. Это уже третий приплод пары. В 2017 году родилась Аружан, сейчас она живет в зоопарке в Душанбе, а в 2019 - Сая. Сейчас она находится в подсобном хозяйстве зоопарка в Байсерке. В этом году родился мальчик. Имя верблюжонку сотрудники зоопарка будут выбирать в Instagram-аккаунте вместе с подписчиками.

«У нас сплошные подарки на праздники. 1 января родились медвежата, 8 марта верблюжонок. Приятно осознавать, что уход и забота о животных дают результат. Надеемся, ещё будут малыши», - говорит главный ветеринарный врач Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

Фото Михаила Сорокоумова