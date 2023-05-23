Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
23 Мая 2023, 18:34
Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В творческих учебных заведениях будут активно разрабатываться программы двудипломного образования с ведущими зарубежными вузами. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы решить вопрос с дефицитом кадров, будет обеспечен государственный образовательный заказ на наиболее востребованные специальности. Расширение квалификационных требований к сотрудникам организаций культуры, оказывающим услуги в рамках государственного творческого заказа, поможет добиться большего охвата детей. Также будет рассмотрена возможность поэтапной соцподдержки работников госорганизаций культуры со специфическими особенностями профессии», - сообщил Асхат Оралов в Telegram.

Министр также отметил, что театральное искусство будет развиваться с акцентом на отечественных авторов.

«К 2030 году мы планируем увеличить число постановок казахстанских авторов до 600. Продвижению новых произведений казахстанских драматургов и композиторов будет способствовать проведение республиканского конкурса Dala Dauysy. Популяризация национального культурного бренда, в частности, музыки, реализовывается посредством проведения комплекса мероприятий, посвященных «Ұлттық домбыра күні», международного фестиваля этнической музыки «Көшпенділер әуені» и республиканского айтыса акынов», - добавил Асхат Оралов.


Образование   Культура   Минкультуры   Международная деятельность РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Адлет Мустафинов назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы в СКО
Адлет Мустафинов назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы в СКО
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие