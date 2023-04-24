РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:58, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Двойным триумфом юной казахстанки завершился турнир в Албании

    None
    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Продолжают радовать казахстанские юниорки. На втором по счету турнире третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет в Албании нашим вновь не было равных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

    Как и на прошлой неделе абсолютной чемпионкой соревнования стала Кристина Крученко. В одиночном разряде в финале казахстанка одолела итальянку Дилетту Д'Амачио со счетом 2:6, 6:4, 6:1, а в парном разряде в дуэте с Линарой Булешевой одержала волевую победу над первой сеянной парой соревнования – итальянками Людовика Газалино/Дилетта Д'Амачио – 6:3, 3:6, 13:11.

    В испанском городе Палманова на турнире Тennis Еurope второй категории Амина Нурмахан стала финалисткой. Казахстанка в матче за трофей в напряженной игре уступила первой ракетке соревнования Пиппе Феннис из Нидерландов 6:7, 5:7. Напомним, что в Палманове играли сильнейшие юниоры Европы в возрасте до 12 лет.

    В узбекском городе Учкун завершился турнир серии ITF World Juniors Tour среди игроков до 18 лет. В парном разряде у девушек титул разыграли казахстанки. Анастасия Крымкова/Сатима Тореген одержали волевую победу над Инкар Дюсебай/Адеми Аманкелди – 0:6, 6:1, 10:7.



    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Казахстанские тяжелоатлеты выходят на помост Азиады
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!