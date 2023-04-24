Двойным триумфом юной казахстанки завершился турнир в Албании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Продолжают радовать казахстанские юниорки. На втором по счету турнире третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет в Албании нашим вновь не было равных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Как и на прошлой неделе абсолютной чемпионкой соревнования стала Кристина Крученко. В одиночном разряде в финале казахстанка одолела итальянку Дилетту Д'Амачио со счетом 2:6, 6:4, 6:1, а в парном разряде в дуэте с Линарой Булешевой одержала волевую победу над первой сеянной парой соревнования – итальянками Людовика Газалино/Дилетта Д'Амачио – 6:3, 3:6, 13:11.

В испанском городе Палманова на турнире Тennis Еurope второй категории Амина Нурмахан стала финалисткой. Казахстанка в матче за трофей в напряженной игре уступила первой ракетке соревнования Пиппе Феннис из Нидерландов 6:7, 5:7. Напомним, что в Палманове играли сильнейшие юниоры Европы в возрасте до 12 лет.

В узбекском городе Учкун завершился турнир серии ITF World Juniors Tour среди игроков до 18 лет. В парном разряде у девушек титул разыграли казахстанки. Анастасия Крымкова/Сатима Тореген одержали волевую победу над Инкар Дюсебай/Адеми Аманкелди – 0:6, 6:1, 10:7.