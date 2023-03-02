Двойные продажи в ЖК Ush Qonyr в Алматы: 141 квартира находится под арестом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы прокомментировал ситуацию вокруг ЖК Ush Qonyr и «Весновка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы - обманутые дольщики застройщика KB Development. Компания продала квартиры через своего агента Lider Group. Потом они расторгли договор между собой. Стройка ЖК «Весновка» заморожена, у нас не осталось ни денег, ни квартир. Застройщик говорит, что за нами квартиры не числятся. Уголовное дело по ЖК «Весновка» затягивается. Почему на это ЖК не накладывается арест, а агент продолжает деятельность по продаже квартир? Просим разобраться в этой ситуации», - обратился житель города к акиму.

Руководитель управления градостроительного контроля Алматы Бакытжан Наурзбеков отметил, что KB Development – это та же компания, которая строила ЖК «Ush Qonyr» (продажи квартир в ЖК Ush Qonyr компанией Lider Group начались в июле 2020 года). Они взялись за строительство ЖК «Весновка», который находится в Алмалинском районе. Так же как и с Ush Qonyr, они наняли компанию Lider Group, которая занимается реализацией квартир. Мы этот факт выявили, встретились с дольщиками и передали заявление в полицию и антикоррупционную службу», - сказал он.

Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров заявил, что на сегодня на все квартиры ЖК Ush Qonyr наложен арест, а ЖК «Весновка» в эксплуатацию не введен.

«Деятельность компании Lider Group приостановлена, ведется следствие. В отношении руководителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - подчеркнул глава ДП.

Одна из жительниц города заметила, что, несмотря на арест, в ЖК Ush Qonyr продолжается продажа квартир.

Прокурор города Берик Жуйриктаев дополнил, что все дела объединены в одно производство. В отношении директора и главного бухгалтера компании Lider Group проводится следствие.

«Проведены обыски, изъяты все документы, сейчас готовится экспертиза. 141 квартира находится под арестом, 50 потерпевших у нас уже по делу есть», - заявил прокурор.

Аким Алматы Ерболат Досаев попросил прокуратуру города взять дело на контроль, проверить то, как наложен арест на квартиры, как он действует.

«Если в отношении руководителя, которая занималась реализацией квартир, приняты ограничительные меры, а она, по словам дольщиков, продолжает продажи, значит, необходимо ограничить ее предпринимательскую деятельность. Если она продолжает работать, тогда внесите предложение, обратитесь в суд, ограничьте ее степень свободы в порядке, установленном законодательством», - обратился аким к прокурору.

Градоначальник заявил, что прокуратура дальше будет разбираться по этим жилым комплексам.

Ранее дольщики нового жилого комплекса Ush-Qonyr сообщили, что их обманули и оставили без квартир и денег. Они заявили о двойных продажах квартир.



