Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Двойняшки родились у пациентки с пневмонией в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Апреля 2021, 17:47
Двойняшки родились у пациентки с пневмонией в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Двойняшки появились на свет в модульной инфекционной больнице в Атырау. Мальчиков назвали Мерей и Нурлан в честь врачей, принимавших роды у беременной пациентки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«Сегодня, 21 апреля, в модульной инфекционной больнице Атырау на свет появилась двойня - мальчики весом 3240 гр и 3 450 гр. Состояние новорожденных стабильное, они находятся рядом с матерью. Дети общим весом почти в 7 кг появились на свет у пациентки с вирусной пневмонией путем кесарева сечения. ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции показал у них отрицательный результат. Роженица получает лечение согласно протокола», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

За последние 10 дней в модульной больнице путем кесарева сечения на свет появились пятеро малышей.



Атырауская область   Здравоохранение   Демография   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау