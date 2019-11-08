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Двойной суицид расследуют в СКО

8 Ноября 2019 20:14
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Двойной суицид расследуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области, в лесу возле села Ленинское Аккайынского района, обнаружены два трупа в подвешенном состоянии, передает корреспондент МИА Казинформ.

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По информации пресс-службы департамента полиции, 16-летняя студентка колледжа города Кокшетау и 23-летний житель поселка Талшик покончили с собой.

«Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. С места изъяты предсмертные записки-обращения к родственникам, автомашина ВАЗ-2109, принадлежавшая парню», - прокомментировали в пресс-службе.

По факту суицида идет досудебное расследование.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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