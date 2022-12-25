Двойной рост численности рабочей силы отметили в Минтруда РК

25 Декабря 2022, 15:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники очередного заседания Общественного совета Министерства труда и социальной защиты населения РК по социально-трудовой сфере рассмотрели оказанные в 2022 году меры содействия занятости населения, обращения физических и юридических лиц по общественно значимым вопросам социально-трудовой сферы и т.д., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, об оказанных мерах содействия занятости населения и дальнейших планах в данном направлении рассказал директор департамента занятости населения Минтруда РК Аскар Ниязов.

В ходе своего выступления он проинформировал о текущем состоянии рынка труда, показателях трудоустройства, достигнутых в течение 2022 года, подробно остановившись на мерах поддержки, благодаря которым эти показатели были достигнуты.

По его словам, в отличие от нескольких предыдущих лет, показатель роста численности рабочей силы в 2021 году удвоился, достигнув 76 тысяч человек.

«При этом на рынок труда повлияла как пандемия, так и мировые экономические тенденции. Кроме того, сейчас на рынок труда начали выходить граждане, родившиеся в двухтысячных годах. Эти изменения требуют принятия комплексных мер по недопущению роста безработицы, особенно среди молодежи. Поэтому работа по обеспечению занятости населения ведется по нескольким направлениям, что позволяют расширить масштабы оказания поддержки», – поделился Аскар Ниязов.

Так, в Казахстане, согласно поручению Главы государства, ведется работа по созданию 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч человек, а также реализуется 10 национальных проектов, оказываются меры содействия переселению граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.

«Благодаря этому трудоустроено более 900 тысяч человек. Из них 28,8% – в рамках национальных проектов, 37,1% – благодаря направлению «100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей» и 34% – на вакансии, предоставленные работодателями.

При этом ежемесячные пенсионные отчисления осуществляются за 81% граждан, что является подтверждением их трудоустройства», – заключил Аскар Ниязов.

Во исполнение поручения Главы государства в декабре т.г. положение Минтруда дополнено функцией по анализу и выявлению системных проблем, поднимаемых заявителями в обращениях, на основе которых будет проводиться выработка и принятие соответствующих мер реагирования.

Кроме того, на заседании были рассмотрены планы развития подведомственных организаций Минтруда АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» и «Научно-практический центр развития социальной реабилитации», а также результаты работы ведомства по противодействию коррупции и соблюдению сотрудниками норм служебной этики.