Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Двойной праздник Майры Карауловой

8 Марта 2021, 14:57
Двойной праздник Майры Карауловой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Восьмое марта для руководителя управления государственных доходов по Астраханскому району Акмолинской области Майры Карауловой — двойной праздник. Помимо Международного женского дня, это еще и день ее рождения. Но число 8 как символ бесконечности явно наложило отпечаток на ее судьбу, которая одарила ее важными для каждого человека качествами — честностью, трудолюбием, добротой, а главное — умением дарить людям радость, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Майра Караулова выросла в большой и дружной семье младшей из четверых детей Магжана и Орынбасар Карауловых. Отец 40 лет отработал парторгом на автотранспортном предприятии городка Кызыл-Ту Северо-Казахстанской области. Мама была медсестрой в сельской больнице.

Честность и прямолинейность легли в основу ее характера, хотя не всегда «работали» на нее. Ее обостренное чувство справедливости отмечалось буквально со школьной скамьи, равно как и стремление всегда быть в гуще событий, и активность, с которой она бралась за общественную работу, успешно совмещая ее с учебой, - это тоже было делом чести.

Окончив Карагандинский кооперативный институт, она получила направление на работу товароведом в Мичуринском районе Карагандинской области.

В 1995 году Майра Караулова из успешной предпринимательницы превратилась в инспектора налоговой службы.

Ее организаторские и деловые качества сделали свое дело в продвижении по карьерной лестнице. Последние 15 лет она работала начальником управления, причем три из них — в Астраханском районе. И это тоже особая страница в ее биографии. Здесь она проявила свои лучшие качества руководителя, создав такие условия для своих подчиненных, что коллектив стал одной командой, нацеленной на достижение общего результата.

«В первую очередь я поздравлю своих пенсионеров - ветеранов налоговой службы, родной коллектив и, конечно же, своих близких, Потому что как можно больше приятных моментов даришь людям, и от этого сама становишься бесконечно счастливой», - поделилась М. Караулова.


Акмолинская область   Минфин РК   Другие государственные органы   Дата   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной