Двойной праздник Майры Карауловой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Восьмое марта для руководителя управления государственных доходов по Астраханскому району Акмолинской области Майры Карауловой — двойной праздник. Помимо Международного женского дня, это еще и день ее рождения. Но число 8 как символ бесконечности явно наложило отпечаток на ее судьбу, которая одарила ее важными для каждого человека качествами — честностью, трудолюбием, добротой, а главное — умением дарить людям радость, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Майра Караулова выросла в большой и дружной семье младшей из четверых детей Магжана и Орынбасар Карауловых. Отец 40 лет отработал парторгом на автотранспортном предприятии городка Кызыл-Ту Северо-Казахстанской области. Мама была медсестрой в сельской больнице.

Честность и прямолинейность легли в основу ее характера, хотя не всегда «работали» на нее. Ее обостренное чувство справедливости отмечалось буквально со школьной скамьи, равно как и стремление всегда быть в гуще событий, и активность, с которой она бралась за общественную работу, успешно совмещая ее с учебой, - это тоже было делом чести.

Окончив Карагандинский кооперативный институт, она получила направление на работу товароведом в Мичуринском районе Карагандинской области.

В 1995 году Майра Караулова из успешной предпринимательницы превратилась в инспектора налоговой службы.

Ее организаторские и деловые качества сделали свое дело в продвижении по карьерной лестнице. Последние 15 лет она работала начальником управления, причем три из них — в Астраханском районе. И это тоже особая страница в ее биографии. Здесь она проявила свои лучшие качества руководителя, создав такие условия для своих подчиненных, что коллектив стал одной командой, нацеленной на достижение общего результата.

«В первую очередь я поздравлю своих пенсионеров - ветеранов налоговой службы, родной коллектив и, конечно же, своих близких, Потому что как можно больше приятных моментов даришь людям, и от этого сама становишься бесконечно счастливой», - поделилась М. Караулова.