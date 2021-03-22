Двойной праздник для особенных детей прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международный День Счастья и праздник Наурыз отметили дети с ограниченными возможностями в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный День Счастья, который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и празднуется во всем мире с 2012 года, в этом году впервые прошел и в Казахстане. Дети и родители отметили его одновременно с весенним праздником Наурыз.

Мероприятие было открыто солнечной песней Уильяма Фарелла «Happy» в исполнении одного из участников благотворительного онлайн-фестиваля «Красное яблоко Алматы- символ крепкой и счастливой семьи» Ильяса Манарбека.

У Ильяса проблемы с речью, и его родителям посоветовали помимо работы с логопедом заняться вокалом. Так проявился яркий талант мальчика, который совершенствуется и развивается. Ильяс - уже серьезный вокалист, уверенно чувствующий себя на сцене и исполняющий сложные и разнообразные композиции.

Затем прошел мастер-класс по стихотворчеству, который провел Марат Каипов, автор более 20 детских стихотворений. Слушая стихи, дети рисовали.

«Мы радуемся любому прогрессу, каждой победе наших детей. Если в чем-то они не так сильны, значит, они у них есть другие способности. Главное, их обнаружить и развивать. А уж если найдешь сильную сторону ребенка, то это такое счастье, он расцветает у вас на глазах. Нужно с этим работать, и вы увидите, что все ваши труды будут вознаграждены. На этих совместных занятиях наши дети проявляют себя»,- поделился Марат Каипов.

Для родителей прошел мастер-класс на тему «Эмоциональный интеллект». Завершили праздник беседа и живой концерт Жаната Жусупова «Счастьем поделись с другим» (Санкт-Петербург, Алматы), мотивационного тренера.

Напомним, в ноябре прошлого года прошел IX благотворительный онлайн-фестиваль «Красное яблоко Алматы - символ крепкой и счастливой семьи» для детей с ограниченными возможностями. Основателем ежегодного благотворительного онлайн-фестиваля «Красное яблоко Алматы- символ крепкой и счастливой семьи» для детей с ограниченными возможностями является руководитель проекта Института семьи Казахстана и Центральной Азии Эльмира Алиева.

С начала нового года состоялось 8 познавательных и обучающих встреч и мастер-классов для детей.

«Творчество имеет колоссальное значение в жизни особенных детей, оно помогает справиться с трудностями, страхом, волнениями ребенка и его родителей. Радость совместных занятий, музыка, песни, сказки необходимы всем детям. Поэтому символичный и важный для нас праздник - Международный День Счастья, а также Наурыз стали днем творчества, позитивных эмоций и новых открытий. Давайте дарить детям радость общения, ведь это самое важное. Это делает их более счастливыми, прививает оптимистичный взгляд на окружающий мир, что поможет им в дальнейшем более успешно справляться с недугами и болезнями»,- рассказала Эльмира Алиева.