Двойной праздник для детей с ограниченными возможностями пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане двойной праздник для детей с ограниченными возможностями – Международный день счастья и Наурыз - состоится в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В субботу, 20 марта, для детей и их родителей будет организован двойной праздник: Международный день счастья и Наурыз. Мероприятие пройдет в режиме онлайн для детей с ограниченными возможностями.

Наверное, не все знают, что 20 марта - официальный Международный день счастья, который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и празднуется во всем мире с 2012 года. И в этом году впервые он проходит и в Казахстане. В резолюции ООН говорится, что счастье – ключевой параметр успешности государства. Праздник пройдет под патронажем региональных Амбассадоров счастья по всему миру в более 100 странах. И символично, что этот праздник проходит одновременно с весенним новым годом Наурыз.

Миссия праздника – создание среды, в которой люди чувствуют себя счастливыми через телесное, психологическое, духовное, интеллектуальное и профессиональное развитие, обмен инструментами, которые вдохновляют людей быть счастливыми.

В рамках программы запланированы видео- и фотовыставка «Дарю», мастер-класс в режиме онлайн по арт, танцам и стихотворчеству, мастер-класс от бизнес-тренера Научно-образовательного центра High Tech For Human Алияш Бельбаевой на тему «Эмоциональный интеллект», трансляция живого концерта Жаната Жусупова «Счастьем поделись с другим» (Санкт-Петербург, Алматы), мотивационного тренера, автора системы успеха SEIKO, угощения и подарки для детей (будут доставлены каждому ребенку).

Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Главный организатор: Алиева Эльмира Максутовна - руководитель проекта Института семьи Казахстана и Центральной Азии (ИСКиЦА), член Координационного совета КПЗПД Министерства образования и науки РК, член российского психологического сообщества, Амбассадор счастья в г. Алматы, основатель ежегодного благотворительного онлайн-фестиваля «Красное яблоко Алматы – символ крепкой и счастливой семьи» для детей с ограниченными возможностями.