Двойной платиновый диск за свой кавер получил молодой казахстанец
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский студент получил двойной платиновый диск за кавер на хит «Быстро» Slava Marlow & Morgenshtern, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Студент 4-го курса Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета Арыстан Абильдин, выступающий под псевдонимом Colorit, получил двойной платиновый диск по итогам ушедшего года за творческие успехи и рекордное прослушивание кавера на хит «Быстро» – 45 млн.
«Быстро» набрал 45 млн прослушиваний и забрал двойной платиновый диск.
Когда-то я мог только мечтать о таком, наблюдая за тем, как популярные артисты получают подобные награды. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь и мне достанется платина за мою работу. Благодарю всех за то, что поддерживали и поддерживаете меня», – написал Арыстан на своей странице в Instagram.
Платиновый диск — статус музыкального альбома, присваиваемый в зависимости от количества проданных копий.
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