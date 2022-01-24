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Двойной платиновый диск за свой кавер получил молодой казахстанец

24 Января 2022 21:07
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Двойной платиновый диск за свой кавер получил молодой казахстанец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский студент получил двойной платиновый диск за кавер на хит «Быстро» Slava Marlow & Morgenshtern, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Студент 4-го курса Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета Арыстан Абильдин, выступающий под псевдонимом Colorit, получил двойной платиновый диск по итогам ушедшего года за творческие успехи и рекордное прослушивание кавера на хит «Быстро» – 45 млн.

«Быстро» набрал 45 млн прослушиваний и забрал двойной платиновый диск.

Когда-то я мог только мечтать о таком, наблюдая за тем, как популярные артисты получают подобные награды. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь и мне достанется платина за мою работу. Благодарю всех за то, что поддерживали и поддерживаете меня», – написал Арыстан на своей странице в Instagram.

Платиновый диск — статус музыкального альбома, присваиваемый в зависимости от количества проданных копий.


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#Карагандинская область   #Соотечественники   #Общество   #Искусство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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