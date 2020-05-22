Двойное убийство расследуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие расследует жамбылская полиция в одном из крестьянских хозяйств Рыскуловского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«18 мая в 11 часов 30 минут в дежурную часть отдела полиции Рыскуловского района поступило сообщение о том, что в доме на территории крестьянского хозяйства обнаружено два трупа женщин», - пояснили в пресс- службе ведомства.

Отметим, что это крестьянское хозяйство расположено в отдалении от населенных пунктов, в горной местности, в десяти километрах от села Мамай Рыскуловского района.

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили в доме тела двух женщин 38 и 50-ти лет с признаками насильственной смерти.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК (убийство двух и более лиц). Назначен ряд экспертиз.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в этом преступлении установлен, принимаются меры для его задержания.

Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.