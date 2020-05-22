+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 24 °С
USD 413.03 EUR 452.64
RUB 5.83 CNY 58.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Двойное убийство расследуют в Жамбылской области

22 Мая 2020 20:19
Поделиться:
Двойное убийство расследуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие расследует жамбылская полиция в одном из крестьянских хозяйств Рыскуловского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«18 мая в 11 часов 30 минут в дежурную часть отдела полиции Рыскуловского района поступило сообщение о том, что в доме на территории крестьянского хозяйства обнаружено два трупа женщин», - пояснили в пресс- службе ведомства.

Отметим, что это крестьянское хозяйство расположено в отдалении от населенных пунктов, в горной местности, в десяти километрах от села Мамай Рыскуловского района.

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили в доме тела двух женщин 38 и 50-ти лет с признаками насильственной смерти.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК (убийство двух и более лиц). Назначен ряд экспертиз.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в этом преступлении установлен, принимаются меры для его задержания.

Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив