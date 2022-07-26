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Двойное убийство раскрыли в Караганде
26 Июля 2022 14:35

Двойное убийство раскрыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские поймали мужчину, который подозревается в убийстве двух человек. Тела двоих молодых людей были обнаружены во дворе одного из многоэтажных домов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 июля около 1:30 в Караганде во дворе одного из многоквартирных домов были обнаружены тела двух мужчин. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские незамедлительно приступили к детальной проверке жилых кварталов, прилегающих к данному дому.

«Сотрудники полка патрульной полиции УП города Караганды задержали 23-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, что во дворе дома в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 99 УК РК. Проводится расследование. Полицейские установили личность потерпевших. Это молодые люди 18 и 20 лет», - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.



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Автор:
Корреспондент
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