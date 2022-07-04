4 Июля 2022 22:33

Двойное убийство произошло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В селе Береговое Павлодарской области 22-летний парень напал с ножом на мать и отчима бывшей девушки. 48-летний мужчина и 46-летняя женщина погибли от множественных ножевых ранений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«3 июля в 02:10 в селе Береговое района Теренколь во дворе частного дома обнаружены трупы 46-летней хозяйки и ее 48-летнего сожителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Несовершеннолетний сын погибшей не пострадал, так как укрылся в одном из помещений», – проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

В ведомстве сообщили, что по подозрению в убийстве задержали 22-летнего сельчанина. На месте провели необходимые следственные действия. По данному факту проводят досудебное расследование по статье 99 ч.2 УК РК – убийство двух и более лиц. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

В полиции добавили, что обстоятельства совершения преступления установят в ходе следствия. Расследованием занимается Следственное управление ДП Павлодарской области. По делу назначен процессуальный прокурор.