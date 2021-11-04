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Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали

4 Ноября 2021 19:30
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Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром в Караганде были обнаружены тела двух мужчин в одном из частных домов в Караганде. Полицейские по «горячим следам» задержали двоих подозреваемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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4 ноября около 11.30 в Караганде во дворе частного дома с ножевыми ранениями обнаружены трупы двух мужчин. Полицейские установили, один из потерпевших - 59-летний владелец дома, второй – 72-летний бригадир строительной бригады, которая в данном строении проводила ремонтные работы. Как показали свидетели, двое рабочих нанесли потерпевшим ножевые ранения, завладели автомобилем и скрылись.

«Был объявлен план «Перехват». Машина со злоумышленниками практически сразу попала на камеры видеонаблюдения департамента полиции области. Оперативный дежурный отслеживал ее движение и всю информацию передавал экипажам патрульной полиции. В результате грамотно проведенных оперативных действий по «горячим следам» сотрудники батальона патрульной полиции УП города Темиртау заметили на автодороге «Караганды-Темиртау» похищенное транспортное средство. Они задержали машину, в которой находились двое подозреваемых - мужчины 34 и 39 лет. Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления изъято», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 УК РК. Проводятся следственные действия. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства данного инцидента.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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